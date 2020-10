Alcides Junior da International Paper vence o prêmio de Destaque do Setor da ABTCP

O diretor industrial do Negócio de Embalagens e EHS Corporativo da International Paper, Alcides Junior, foi o vencedor do prêmio Destaque do Setor 2020, promovido pela ABTCP. Trata-se da mais importante premiação da indústria de celulose e papel criada pela associação, há 20 anos, para prestigiar e reconhecer os fabricantes e fornecedores mais respeitados pelos seus clientes no mercado.

Junior iniciou sua trajetória na IP com 14 anos, como office boy e, aos poucos, foi conquistando cargos mais estratégicos e desafiadores. “Acredito que uma das minhas grandes contribuições ao setor foi ter capacitado muitas pessoas para atuar com competência, colaboração e foco ao longo desses anos”, comenta o executivo, que se diz grato por trabalhar em uma empresa que tem a segurança como um valor e que cuida do bem-estar e do crescimento profissional de sua equipe, além de apoiar de diversas formas as comunidades onde atua.

“Este ano, a International Paper completa seis décadas de atuação no Brasil. Um marco para a empresa e para todos que, de alguma forma, fizeram ou ainda fazem parte dessa bela história. Eu sou uma dessas pessoas que pode se orgulhar de ter contribuído para o desenvolvimento dos negócios da IP aqui no Brasil. Já são 42 anos de muita história para contar”, afirma. “O reconhecimento só nos motiva a seguir fazendo o nosso melhor papel e continuar contribuindo para toda cadeia de valor”, conclui Junior.

Esse ano, por conta da pandemia, não haverá solenidade de premiação presencial. Os vencedores serão homenageados durante o 53º Congresso Internacional de Celulose e Papel, que acontece de 5 a 9 de outubro, por meio de uma plataforma digital. Para mais informações, acesse: https://abtcp2020.org.br/.