Agressor de 37 anos é preso por violência contra mulher e enteada

A PM prendeu, na noite de domingo (15), um homem de 37 anos acusado de violência doméstica contra a companheira e a filha dela, na Zona Leste de Mogi Guaçu. Segundo os PMs Cabo Nogueira e Soldado Teles, por volta das 21h00 eles foram avisados pelo COPOM (190) que em uma casa do Jardim Suécia, um homem estava agredindo a esposa.

A viatura se deslocou até o local dos fatos onde conversaram com a mulher, de 40 anos e com a filha dela, uma adolescente de apenas 14 anos. Segundo a menina, o padrasto, não se sabe os motivos, começou a agredir a mãe com chutes e socos.

Ela tentou intervir, mas o padrasto também a agrediu, puxando seus cabelos. Os PMs constataram que a companheira do agressor apresentava hematomas nos braços e nas pernas. O homem acabou detido e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi indiciado pelo delegado Rubens Luiz Melo, pelo crime de violência doméstica (Lei Maria da Penha).

Ele também ouviu a mulher e a filha, que foram liberadas em seguida. Antes, elas foram levadas ao Hospital Municipal onde passaram por exame de corpo de delito, cujos laudos serão anexados ao inquérito.