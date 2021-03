Agente de segurança é morta a facadas pelo namorado

A agente de segurança Taide Grazielle Orlando Ruiz, de 32 anos, foi morta pelo namorado na noite de quarta-feira (24) no Jardim Planalto, zona leste de Mogi Mirim. De acordo com a Polícia Civil, a vítima levou uma facada na perna.

O SAMU foi chamado para socorrer a mulher, no entanto, ela estava sem vida quando chegaram. Segundo informações preliminares, ela sofreu um choque hemorrágico pelo fato de ter perdido muito sangue.

Ainda segundo a polícia, o crime teria ocorrido por ciúmes. O acusado, que não teve o nome revelado, foi até a casa da agente de segurança e começou uma discussão, em seguida, como estava com uma faca, ele a agrediu de forma covarde e violenta. após a agressão, o acusado fugiu da cena do crime.

Policiais Civis do SIG (Serviço de Investigações Gerais) procuram o criminoso. A PM (Polícia Militar) chegou a fazer buscas nas redondezas no encalço do assassino, mas sem sucesso.

