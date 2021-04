Agendamento para vacinação de profissionais da Educação começa nesta sexta (09)

A Secretaria Municipal de Saúde realiza nesta sexta-feira e sábado, dias 9 e 10 de abril, o agendamento para vacinação contra a Covid-19 de profissionais do setor de Educação com mais de 47 anos de idade. O atendimento será feito das 8h às 16h pelo telefone (19) 3811-7275, com início da imunização a partir de segunda-feira, dia 12.

Para tomar a vacina é obrigatória a apresentação, além dos documentos de identificação pessoal, de código gerado a partir de cadastro no site vacinaja.educacao.sp.gov.br. A aplicação das vacinas, neste caso, será feita nas dependências da Escola Municipal Padre Estevo Fernando Laurino, na Rua Guaranis, 40, bairro Jardim Igaçaba.

“A inclusão dos profissionais de educação ao calendário de vacinação foi feita recentemente pelo Governo do Estado e contará com lotes específicos. Ou seja, parte da vacina virá exclusivamente para atendimento a esta demanda”, explicou o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa.

As doses disponibilizadas para agendamento são limitadas, mas novas agendas serão abertas a partir da chegada de mais imunizantes à cidade. Até o final da tarde de hoje, 22.904 vacinas foram administradas em Mogi Guaçu, contemplando profissionais de saúde, pessoas em instituições de longa permanência e idosos com mais de 68 anos de idade.