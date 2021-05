Agendamento de vacina para gestantes e puérperas com comorbidades começa nesta terça (16)

Gestantes e mães que deram à luz nos últimos 45 dias, acima dos 18 anos e com comorbidades relacionadas pelo Ministério da Saúde (ver abaixo), poderão fazer nesta terça-feira, dia 18 de maio, o agendamento de vacinação contra a Covid-19 em Mogi Guaçu. O atendimento será feito pela central telefônica, no (19) 3811-7275, e pela internet através do site https://vacina.mogiguacu.sp.gov.br.

Os grupos, que tiveram a imunização suspensa na última semana por recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que contraindicou a aplicação do imunizante AstraZeneca/Fiocruz para este público, serão assistidos por novo lote da vacina CoronaVac, entregue hoje ao município.

A vacinação será feita ainda esta semana, a partir de quarta-feira, dia 19, no Centro de Atendimento à Mulher (CAM), instalado na Rua Maria Conceição Chiarelli Silva, 175, no bairro Jardim Novo II. Será necessária a apresentação do Cartão de Pré-Natal, documento oficial com foto e comprovante da condição de risco por meio de receitas, relatório ou prescrição médica. Esses documentos devem ter período máximo de 6 meses de emissão e conter número de CRM e assinatura do profissional.

É importante ainda, se possível, que todas façam o pré-cadastro no site http://vacinaja.sp.gov.br – e que imprimam e preencham previamente, com letras legíveis, a ficha de cadastro manual, disponível em www.mogiguacu.sp.gov.br/cadastrovacina.

Relação de comorbidades segundo o Ministério da Saúde:

• Doenças Cardiovasculares

• Insuficiência cardíaca (IC)

• Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar

• Cardiopatia hipertensiva

• Síndromes coronarianas

• Valvopatias

• Miocardiopatias e Pericardiopatias

• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

• Arritmias cardíacas

• Cardiopatias congênitas no adulto

• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente (HAR)

• Hipertensão arterial – estágio 3

• Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade

• Doença Cerebrovascular

• Doença renal crônica

• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer)

• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)

• Obesidade mórbida (IMC ≥40)

• Cirrose hepática

Fonte: Governo do Estado de São Paulo