(Afogamento) Bombeiro resgata homem que caiu no Rio Mogi Guaçu

Um homem morreu afogado na manhã desta terça-feira (18) no Rio Mogi Guaçu, aos fundos no Centro Esportivo José Suzigan, o Beira Rio na Vila Paraíso.

Segundo apurado, um mulher, usuária de drogas que frequenta o lugar viu o homem caindo no rio, ele afundou e submergiu, não sendo visto mais.

De imediato ela pediu socorro e a GCM, PM, SAMU e homens do Corpo de Bombeiros foram para o local.

O Soldado PM (Bombeiro) Leodoro deslocou-se da viatura com equipamentos de salvamento aquático e com a utilização de um gancho croque, fez a varredura no local onde a testemunha informou que ocorreu o afogamento, obtendo êxito na localização da vítima e a retirou da água onde o corpo estava submerso.

Com a ajuda do Tenente André, Cabo Squilassi, Cabo Correa e Soldado Cesário foi realizado no homem procedimentos de (RCP) reanimação cardiopulmonar, mas infelizmente com a chegada do SAMU, a médica da equipe atestou o óbito.

Os PMs Soldado Pozzer e Soldado Lima elaboraram o boletim de ocorrência após a presença da Perícia da Polícia Científica, que vai apurar a causa da morte, o caso foi registrado como encontro de cadáver.

O homem, sem identificação é moreno claro, cerca de 25 anos e estava vestindo camisa polo listrada em azul e preto, bermuda jeans e cinto marrom, aproximadamente 80 quilos. O corpo dele foi removido para o IML e espera identificação por parte de familiares.