AES Tietê realiza teste de abertura de comporta na PCH Mogi Guaçu

Ciente de sua responsabilidade com a segurança do entorno das usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), a AES Tietê comunica que entre os dias 26 e 30 de outubro, das 8h às 17h, realizará o teste de abertura e fechamento de comporta da PCH Mogi Guaçu.

A abertura da comporta será feita de maneira gradual para que a vazão da água seja liberada dentro do fluxo adequado à operação da usina, com total segurança aos moradores da região e respeitando todas as normas do setor elétrico. A costumeira iniciativa além de buscar garantir a segurança da população, também viabiliza o bom funcionamento de todos os equipamentos durante o período de chuvas.

Para que não haja nenhum contratempo, a companhia conta com a conscientização e apoio de todas as pessoas, que devem se manter distantes das margens do rio no período de testes.

Em caso de dúvida, a AES Tietê disponibilizou um canal, que presta assistência totalmente gratuita: [email protected].