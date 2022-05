AES Brasil confirma retirada mecânica das macrófitas de represa

Uma reunião realizada na Câmara de Mogi Guaçu nesta segunda-feira, 23 de maio, marcou a apresentação do projeto que visa a retirada das macrófitas do lago da PCH (Pequena Central Hidrelétrica) administrada pela AES Brasil. O presidente do Legislativo, Guilherme da Farmácia compôs a mesa ao lado do prefeito de Mogi Guaçu, Rodrigo Falsetti, do prefeito de Mogi Mirim, Paulo Silva e do deputado estadual Barros Munhoz. Empresários, vereadores e secretários dos municípios de Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Itapira participaram.

José Antônio Martins, diretor da AES Brasil, comentou que a empresa precisou contratar maquinário específico para promover a limpeza de 10 quilômetros quadrados. “Há muito tempo, as macrófitas, ou seja, vegetações aquáticas, são observadas em grande quantidade no lago da PCH. Mas outra espécie de planta foi observada: as braquiárias. A vegetação prejudicou o início da limpeza do lago, porque demanda o uso de outros maquinários. Mas, agora, finalizamos os estudos e a contratação da empresa e o serviço será iniciado”, explicou.

O coordenador de programas ambientais da empresa, Emerson Viveiros, fez uma explanação dos projetos da empresa e explicou como serão conduzidos os trabalhos, que serão iniciados no dia 15 de julho com prazo de término em três meses. Segundo ele, ainda está em estudo a destinação das macrófitas que serão retiradas do lago. “Nós fazemos um monitoramento das composições de espécies, ou seja, dessas plantas aquáticas. Existem as exóticas, que não é planta nativa. Essa barqueara passou a se desenvolver em cima de outras espécies e essa limpeza é necessária”, comentou.

A remoção mecânica das plantas aquáticas atende reivindicação dos municípios, sendo a intermediação feita pelo deputado Barros Munhoz. Localizado na Cachoeira de Cima, o lago é usado para passeios de jet ski e barcos, sendo a meta melhorar os atrativos da região, fomentando o turismo nas águas do Rio Mogi Guaçu. Este objetivo passa pela realização de algumas melhorias, sendo uma delas a retirada das plantas aquáticas.

“Nós conseguimos essa melhoria e vamos brigar por outras. O pessoal do DER já veio visitar a estrada municipal deputado Miguel Martini e acredito que esse trecho será recapeado ainda esse ano. E vamos buscar a limpeza da parte de baixo da PCH e também verificar o desbarrancamento”, ressaltou o deputado.

“Fico feliz de nossa cidade estar sendo beneficiada com esse importante projeto que prevê a preservação do reservatório da barragem e consequentemente o nosso Rio Mogi Guaçu”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.