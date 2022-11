Adolescentes são detidos pela ROCAM conduzindo moto furtada

Na noite do último sábado (05), dois menores foram detidos conduzindo uma motocicleta furtada no Parque Cidade Nova.

Segundo apurado, o PM Cabo Aquino que estava de folga visualizou pela via ao lado do Tiro de Guerra, sentido Campo da Brahma a CG Titan sem placa com dois ocupantes.

Aquino avisou os PMs de serviço e minutos após os PMs de ROCAM, Soldado Kleber e Soldado Mendes se depararam com a referida motocicleta. Houve acompanhamento por diversas ruas do bairro, até que a abordagem foi feita na Rua Leonelo Donegá.

Foi constatado que a motocicleta era produto de furto. Ambos os adolescentes foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária onde a ocorrência foi registrada com Ato Infracional de Receptação.

A motocicleta foi apreendida e o dono vítima do furto avisado da ocorrência, os adolescentes foram liberados e responderão perante a Justiça de Menores.