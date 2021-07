Adolescentes infratores danificam viatura ao tentar fugir da GCM

GCMs de serviço no início da noite desta segunda (26) tentaram abordar pela Avenida Alíbio Caveanha dois adolescentes que trafegavam com uma motoneta, o condutor acabou colidindo contra a viatura, no entanto, eles conseguiram se evadir mas foram acompanhados.

Em ato contínuo, outra viatura se deparou com a motoneta nas proximidades do Residencial Moacir Guzoni, de novo eles se evadiram e acabaram mais uma vez colidindo com a viatura, causando danos na lataria e rasgando um dos pneus, os mesmos acessaram a Rodovia SP 342 e acessaram a passarela a pé para chegar ao Jardim São Francisco, onde foram detidos pelos GCMs de ROMU, Daniel, Codogno e Silva.

O menor de 15 anos já tem 5 passagens por direção perigosa, furtos e outros crimes. O outro menor de 17 anos tem 10 passagens por tráfico, roubo entre outros delitos.

Apresentado os mesmo na Central de Polícia Judiciária, os menores foram liberados, mas a motoneta com motor produto de furto/roubo foi apreendida, eles ainda responderam por danos ao patrimônio público, já que danificaram a viatura da GCM.