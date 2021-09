Adolescentes envolvidos no tráfico de drogas são detidos após mandados judiciais

Uma operação envolvendo Policiais Civis da DISE (Mogi Guaçu) com apoio do CANIL do BAEP de Campinas e Força Tática (Mogi Guaçu) desencadeou o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na manhã desta quinta (23) em determinada residência do Jardim Florestal na cidade vizinha de Estiva Gerbi.

Após o cerco realizado ao imóvel, dois adolescentes criminosos, ambos de 15 anos foram apreendidos com dezenas de pinos contendo cocaína e trouxinhas de maconha além de pouca quantidade em dinheiro.

Diante dos fatos os adolescentes foram conduzidos e apresentado à Polícia Judiciária de Estiva Gerbi, onde autoridade policial foi cientificada dos fatos, tomou as devidas medidas administrativas sendo liberados a seus genitores.