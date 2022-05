Adolescente guaçuano é campeão do Aberto de Xadrez Clássico de Mogi Guaçu

Com cinco vitórias e um empate, o enxadrista Gabriel Duque Ferreira, 17, foi o campeão geral do 1º Aberto de Xadrez Clássico de Mogi Guaçu. A competição aconteceu entre os dias 29 de abril e 1º de maio, no Shopping Boulevard, no Centro. O jovem treina há dois anos nas escolinhas de xadrez e de dama da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). Além disso, o guaçuano também se dedica aos estudos e a prática do Kung-Fu.

Outros destaques guaçuanos foram Izadora Fernanda Silva, 7 anos, que conquistou o vice-campeonato da categoria feminino e Diogo Martin Chagas, campeão pela categoria sub-21 e 4º colocado na competição geral.

Também foram medalhistas os guaçuanos Pedro Vaz e Luiz Fernando Silva, respectivamente, campeão e vice-campeão pela categoria sub-14; Heitor Caetano (campeão) e Emilly Vitória Silva (vice-campeã) da sub-18; Ramés Freitas, vice-campeão da categoria veterano e, ainda, Ícaro Rilho (absoluto), João Silveira (sub-21) e Carine Costa Batista (feminino) na terceira colocação de suas categorias.

O evento promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer contou com 37 participantes das cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, Rio Claro, São João da Boa Vista, São Bernardo do Campo, São Paulo e Machado (MG). O xadrez clássico é a disputa mais avançada da modalidade e cada partida pode durar até três horas.

O técnico da equipe de xadrez de Mogi Guaçu, Wendell Assis, contou que o Aberto de Xadrez Clássico serviu de treino para os atletas guaçuanos disputarem outros eventos de alto nível e para estimular a prática da modalidade. “Todos os participantes jogaram seis partidas no ritmo clássico, que é o estilo de tempo em que a modalidade tem o nível de jogo mais elevado, pois, cada enxadrista tem em média três minutos para analisar e realizar a jogada”, contou.

Durante o evento, os competidores David Caixeta Bornelli, João Francisco dos Santos e Odinovaldo Aparecido Sebastião Bueno foram homenageados, sendo os dois primeiros como atletas e o último como técnico. Eles foram campeões por Mogi Guaçu nos Jogos Regionais da Zona Leste do Estado de São Paulo, em 1981, sendo um marco e uma conquista histórica para a cidade.

A próxima competição da equipe Mogi Guaçu será pela 3ª Etapa do Circuito Guaçuano de Xadrez Relâmpago. O evento acontece no sábado, 14 de maio, no centro esportivo Juscelino Kubitschek de Oliveira (Ceresc), às 14h30.