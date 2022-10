Adolescente guaçuana de 13 anos morre após acidente com cavalo

Foi enterrada na manhã deste sábado (15) no Cemitério do Jardim Novo I, o corpo da adolescente de 13 anos, Raíssa Marcondes de Freitas, promessa do hipismo, ela sofreu um acidente em um de seus treinos com cavalo e bateu a cabeça ao tentar executar um novo salto e teve um edema no cérebro.

O acidente aconteceu na semana passada, ela foi socorrida para o Hospital 22 de Outubro em Mogi Mirim onde ficou internada por aproximadamente 6 dias e devido a gravidade do ferimento, ela veio a óbito no início desta sexta (14).

Familiares não informaram onde ocorreu o acidente, mas nas redes sociais a comoção dos parentes e amigos foi gigantesca.