Adolescente fica ferido após carro colidir contra poste na Vila Champion

Um GM Celta com placas de Mogi Mirim colidiu com um poste na Rua Maria Aparecida Soares, Vila Champion, no veículo havia cinco pessoas, mas apenas um adolescente de 14 anos ficou ferido no rosto.

Segundo apurado no local, o condutor do veículo seguia pela Rodovia SP 340, sentido a Avenida Tancredo Neves, no KM 171 da SP 340. No entanto, ele confundiu este acesso com a rua que dá acesso para a Vila Champion no KM 170 e tentou voltar para a rodovia, mas devido a velocidade, não teve tempo para isto e acabou colidindo contra o poste frontalmente.

Uma equipe do SAMU esteve no local, prestou os primeiros socorros ao adolescente ferido e o conduziu com mais duas pessoas para o UPA do Jardim Santa Marta para cuidados médicos.