Adolescente é detido pela ROMU conduzindo veículo roubado

Uma Chevrolet Meriva roubada estava de posse de um menor que contou ter comprado o carro por R$ 1 mil. Essa história toda foi registrada na segunda-feira, 7, em Mogi Guaçu. A equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipal) fez a abordagem ao adolescente, que estava no volante do carro em uma das ruas do Jardim Santa Terezinha I.

Os GCMs Edson, Gonçalves e Vedovato pesquisaram o emplacamento do veículo e constatam que o mesmo havia sido roubado. O adolescente foi indagado sobre a origem do veículo e informou que havia comprado o carro pelo valor de R$ 1 mil.

O adolescente passou por exame e posteriormente foi apresentado a autoridade de plantão. O veículo foi devolvido ao proprietário e o adolescente liberado para sua mãe.

Atuaram em apoio na ocorrência os GCMs Machado e Diniz, Sérgio e Marcel e Ronie e Taiguara.