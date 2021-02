Adolescente de 17 anos morre após bater moto em caçamba de sucata

Um grave acidente tirou a vida de Lucas Renan Contessoto Pinto, de apenas 17 anos de idade, por volta de 1h30 deste sábado (20), no Parque Santa Bárbara, em Itapira.

Segundo informações apuradas no local, o jovem estava estava com sua moto, uma Bros 160, pela rua Helena de Moraes Trane, sentido Centro, quando se perdeu e veio a colidir com uma caçamba de sucata.

Com a forte batida, Lucas foi arremessado ao solo e morreu no local. O SAMU foi chamado, mas nada mais pode ser feito, já que o menos estava com múltiplas fraturas.

O corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal).

Fonte e fotos: Portal da Cidade Itapira