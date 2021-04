Acusado de ser traficante de drogas é capturado por GCMs de Estiva Gerbi

Equipes da GCM de Estiva Gerbi em patrulhamento pelo Jardim Taguá nesta quinta (15) se depararam com um veículo Fox de cor prata, conduzido por um indivíduo já conhecido nos meios policiais tentou a abordagem, no entanto o mesmo evadiu se no sentido Jardim Florestal.

Diante disso foi solicitado apoio de mais equipes sendo que na Rua José Braga de Faria, condutor parou o veículo e correu para a mata nas proximidades do local conhecido como antigo Clube da Gerbi onde foi acompanhado e capturado pelos GCMs.

No veículo uma mulher que dirigia foi abordada, a qual disse ser Uber e em revista veicular foi localizado cerca de R$ 100 em dinheiro trocado e 03 porções de substância análoga a maconha.

Diante do ocorrido o casal foi conduzidos até a Delegacia de Polícia onde foi confirmado que o indivíduo por nome de Gabriel encontrava se foragido da Justiça relacionado ao crime de tráfico de entorpecente.

Gabriel permaneceu preso à disposição da Justiça e também realizado a apreensão do entorpecente e do telefone celular do indiciado, já a mulher foi ouvida e liberada juntamente com o seu veículo.