Acusado de matar e queimar corpo de mulher é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (18) o suspeito de espancar e assassinar Luciana Rissas, 39 anos, que foi encontrada morta pela PM (Polícia Militar) no bairro rural Capão Grosso, com o corpo queimado em uma estrada de terra, no dia 28 de fevereiro, em Mogi Mirim.

O acusado, Juliano Aparecido Nietto, 42 anos de idade, e que segundo informações preliminares responde por dois outros homicídios, está neste momento na Delegacia de Polícia prestando depoimento.

Luciana tinha saído de casa no dia 26 de fevereiro, uma sexta-feira, e não foi mais vista por amigos e familiares até que foi encontrada morta dois dias depois.

Em breve maiores informações e detalhes de como se deu esta prisão.