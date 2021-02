Acusada de matar a própria filha, Jenifer teria sido encontrada morta dentro de presídio

Luiz Bacci, apresentador do programa Cidade Alerta da Rede Record, informou pouco informou pela sua rede social no final da noite desta segunda-feira (22), que Jenifer Natalia Pedro, acusada pela morte da própria filha, a bebê Ísis Helena, há cerca de um ano em Itapira, foi encontrada morta dentro do presídio feminino de Tremembé, no Vale do Paraíba.

Porém a informação não foi confirmada pelo presídio e nem desmentida. Ainda se aguarda um posicionamento oficial sobre o caso pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, Jenifer seria julgada neste ano.

Relembre o caso: