Acidentes frequentes em cruzamento perigoso gera reclamação de moradores

No último sábado (03), mais um acidente foi registrado na Avenida dos Flamboyants, cruzamento com a Rua Aparecida Galli no Jardim São José, Bairro São Martinho e Jardim Ypê Pinheiros.

Houve uma colisão entre uma moto e uma pickup, após o impacto, o motociclista foi parar dentro da caçamba do veículo, ele apresentou ferimentos graves e foi socorrido pelo SAMU até a Santa Casa.

Logo após o acidente, moradores da região procuram a redação do Mogi Guaçu Acontece para reivindicar melhorias no local, segundo eles, a sinalização após as obras do corredor de ônibus, ou seja, a Avenida Alibio Caveanha não apresenta segurança e vários acidentes já aconteceram nos últimos meses.

Além de uma sinalização mais clara e efetiva, os moradores pedem lombadas no local, pois motoristas irresponsáveis trafegam em velocidade acima do permitido sem precauções nenhuma.

O MGA em conversa com representante da Prefeitura teve a confirmação de que melhorias serão providenciadas no local para os próximos dias.