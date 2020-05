Acidente tira a vida de borracheiro na Rodovia SP 340, próximo ao Rio Guaçu

Por volta das 19h30 na noite do último sábado (09), o borracheiro Denver de Oliveira Castilho Puentes, 38 anos morador nas Chácaras Nova Odessa perdeu a vida de maneira trágica ao se envolver em um acidente de trânsito na Rodovia SP 340, KM 168, nas proximidades do Posto Rio Guaçu, sentido Campinas.

Os Policiais Rodoviários Evaristo e Cruz elaboraram o boletim de ocorrência. Segundo apurado, Denver seguia em uma Honda NXR 160 quando por motivos ainda desconhecidos bateu na traseira de um caminhão Volvo com placas de Foz do Iguaçu/PR.

Coma colisão, Denver foi arremessado ao solo de maneira violenta e ficou gravemente ferido. Uma ambulância da RENOVIAS com apoio do Resgate do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu foi ao local rapidamente e após os primeiros socorros, encaminhou Denver para a Santa Casa onde deu entrada em óbito.

Ocorrência registrada na Central de Polícia de Mogi Guaçu, o condutor do caminhão com documentação em ordem e em estado sóbrio foi liberado no local e seguiu viagem. Denver foi enterrado neste domingo (10).