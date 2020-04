Acidente na SP 340 deixa 4 feridos na noites desta sexta (10)

Uma colisão traseira na noite deste sexta-feira, 10, por volta das 22h, deixou quatro pessoas feridas, sendo que duas delas foram levadas até a Santa Casa e outra até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), ambas de Mogi Guaçu.

Por sorte, não foi uma tragédia, porque um Corsa com placas de Mogi Guaçu, que seguia no sentido Mogi Mirim-Mogi Guaçu da rodovia SP-340, bateu na traseira de um Uno com placas de Guaranésia que estava parado na faixa de rolamento da rodovia.

Após a forte colisão e sem controle, o Corsa ocupado por um casal foi parar no acostamento da rodovia. Já o Uno, com dois homens, parou na valeta de drenagem da pista com a traseira totalmente danificada.

Equipes de resgate foram chamadas rapidamente. O casal foi levado até a Santa Casa de Mogi Guaçu, enquanto que os dois homens foram removidos até a UPA. O acidente ocorreu no quilômetro 166+600

OUTRO ACIDENTE

Instantes depois deste acidente, um outro caso ocorreu muito próximo ao local, também na rodovia SP-340, próximo da Havan no km166.

O motorista de uma Saveiro se dirigia no sentido Mogi Guaçu-Mogi Mirim e, por motivo ignorado, perdeu o controle da direção e o veículo avançou no canteiro central.

O motorista nada sofreu. No entanto, foi necessário chamar o socorro da Renovias para remover o carro do local.