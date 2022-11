Acidente grave na vicinal Guaçu-Itapira mata jovem mulher e deixa mais três feridos

Mais um grave acidente foi registrado na manhã deste sábado (19), na estrada vicinal “Antônio Joaquim de Moura Andrade”, que liga Mogi Guaçu a Itapira. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, sendo uma em estado grave. Segundo testemunhas, um Chevrolet Onix, com um casal e uma menina a bordo, seguida sentido a Itapira por volta das 11h00.

Logo atrás vinha uma picape Fiat Strada carregada de botijões de gás. Próximo à ponte do rio Mogi Guaçu e do restaurante Porto Pirata, um Ford Fiesta que trafegava por uma estrada de terra, acessou a pista e acabou atingindo, em cheio, o Onix.

Em seguida, o Fiesta foi atingido violentamente, na lateral do passageiro, pela picape, que não teve como frear ou desviar do carro que vinha rodopiando pelo meio da pista após atingir o Onix. Uma passageira (Letícia Stringuetti de 28 anos) que estava no Fiesta foi ejetada do carro pelo para-brisa dianteiro, caindo a vários metros do carro.

Ela teve morte instantânea. A jovem, que tinha entre 25 e 30 anos, só foi encontrada quando uma testemunha, que procurava um celular de um dos envolvidos no acidente, a encontrou caída, já sem vida, no meio do mato às margens da vicinal. Já o motorista do Fiesta sofreu politraumatismo pelo corpo, especialmente na região do tórax.

Ele também apresentava cortes profundos no pescoço. Unidades de socorro do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu, Itapira e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram até o local. O motorista do Fiesta foi o primeiro a ser socorrido e encaminhado ao HM (Hospital Municipal) de Itapira.

A criança que estava no Onix e o motorista da Courier sofreram lesões leves e também foram transportados para prontos socorros do Mogi Guaçu. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) está no local controlando o tráfego e aguardando a chegada dos peritos do IC (Instituto de Criminalística).

SEGUNDO

Testemunhas ouvidas no local afirmaram que o acidente poderia ter sido ainda mais grave caso os botijões de gás explodissem. Este é o segundo grave acidente que ocorre na mesma vicinal em menos de uma semana e no mesmo local. No sábado passado, dia 12, um motociclista e uma menina de apenas dois anos morreram em um grave acidente ocorrido por volta das 13h30 no mesmo local.

Uma Honda Titan 150, prata, que trafegava sentido a Mogi Guaçu, colidiu, violentamente, contra a traseira de um Ford Fiesta, prata, que seguia logo à frente, próximo ao restaurante Porto Pirata, na divisa entre as duas cidades.

Com o impacto, o motociclista foi jogado a vários metros de distância, caindo sobre a pista, já sem vida. A menina, que estava no banco de trás do carro, chegou a ser socorrida, mas morreu, horas mais tarde, no HM de Itapira.