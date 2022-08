Acidente grave entre motocicleta e caminhão é registrado na Avenida Mogi Mirim

No início da tarde desta segunda (01), o condutor de uma Honda Titan que seguia pela Avenida Mogi Mirim, Centro e que trafegava sentido Avenida Padre Jaime colidiu contra a traseira de um caminhão que seguia no sentido contrário e acessava a Rua Princesa Isabel.

Com a força o impacto, o jovem motociclista foi arremessado violentamente ao solo, a sua perna direita sofreu a maior força da colisão e apresentou fraturas expostas.

Socorrista do SAMU foram acionado e rapidamente chegaram ao local do acidente, após prestarem os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa em estado grave, já o motorista do caminhão ficou em choque mas negou atendimento.

Fotos: Rodrigo Fernandes