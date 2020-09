Acidente grave entre moto e carro é registrado nesta sexta (25)

Um acidente envolvendo uma motocicleta Honda Titan e GM Celta foi registrado na tarde desta sexta-feira (25), no cruzamento das Ruas João Teixeira Diniz e Shigeich Matsuda, Bairro Alto dos Ypês, próximo a paróquia Santo Expedito.

Segundo apurado, o condutor do GM Celta atingiu uma motocicleta, a qual não teria respeitado a preferência. Após o impacto, o condutor da motocicleta, um jovem de 19 anos foi arremessado ao solo, no carro, além do condutor, havia uma mulher de passageira. O veículo acabou batendo em um poste.

Os socorristas Vicente, Bruno Damião e Suliel do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram ao local após prestarem os primeiros socorros ao jovem motociclista, o encaminharam para o PPA (Posto de Pronto Atendimento do Jardim Novo II). Ele sofreu possíveis fraturas em região de clavícula e segue em observação e exames médicos. O condutor do carro nada sofreu e sua esposa que teve pequenas escoriações negaram atendimento médico.

Os GCM´s Lucas e Gisele balizaram o trânsito no local e posterior realizaram o boletim de ocorrência.

Fotos Exclusivas: John Everte