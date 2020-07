Acidente grave deixa guaçuano de 21 anos morto na Rodovia Mogi-Conchal

Um grave acidente ocorrido na manhã deste sábado, dia 18, causou a morte do guaçuano João Antônio Lemos da Silva, de 21 anos. Ele estava em um carro que capotou na rodovia SP-191, trecho entre Mogi Mirim e Conchal.



Outro ocupante do carro, Mateus Henrique Simões, de 25 anos, residente em Martinho Prado, foi socorrido pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros com ferimentos graves.

Mateus foi inicialmente levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Mogi Mirim.

A tragédia foi registrada no quilômetro 8 da rodovia, em um trecho de reta, logo após as unidades do CRP (Centro de ressocialização de Presos) e da Fundação Casa, no bairro rural da Vatinga.

Segundo as informações apuradas no local pela equipe do Portal da Cidade Mogi Mirim, o veículo seguia no sentido Mogi Mirim-Conchal. Por motivo ainda a ser apurado, o Ônix com os dois ocupantes saiu no acostamento, passou por trás da defensa metálica, colidiu em duas placas de sinalização da rodovia e bateu violentamente em um barranco.

Devido ao forte impacto, o Onix capotou. Equipes de resgate dos Bombeiros e da Intervias foram acionados. João não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para sinalizar a rodovia e apurar as primeiras informações. A equipe do Instituto de Criminalística também foi chamada.

