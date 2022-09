Acidente envolvendo três veículos causa capotamento de Audi em Mogi Mirim

Um acidente bizarro ocorreu na noite deste sábado (17), na avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na altura do bairro Inocoop, Zona Norte da cidade. Segundo testemunhas que estavam próximos ao local da batida, por volta das 20h30, um Audi sedan, de cor branca, que trafegava pela avenida sentido bairro/centro, foi atingido na lateral por outro carro.

Um Honda Fit prata, que estava estacionado, tentou acessar a avenida e acabou colidindo com o Audi que perdeu o controle. Em seguida, o sedan subiu no canteiro central da avenida, capotou e bateu em uma árvore, parando com as quatro rodas para cima.

Com a pancada, o Honda, também desgovernado, ainda atingiu um Chevrolet Sonic sedan, de cor preta, que estava parado junto ao meio fio, logo à frente. Por sorte, não havia ninguém neste carro. Os motoristas do Audi e do Honda também nada sofreram e dispensaram atendimento médico.

Mesmo assim, o Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma unidade de resgate para o local. A Polícia Militar também se fez presente e registrou a ocorrência como acidente de trânsito sem vítima. O motorista do Honda disse que não enxergou o Audi quando foi deixar a vaga de estacionamento.

A múltipla colisão chamou a atenção das pessoas que passavam pela avenida Juscelino Kubitschek, uma vez que nas noites de sábado, esta via é bastante movimentada.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim