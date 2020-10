Acidente envolvendo 3 veículos na SP 340 deixa 5 feridos

Mais um grave acidente foi registrado no final da noite deste domingo (18) na Rodovia SP 340, no KM 171 sentido Campinas, próxima ao trevo que dá acesso para a Avenida Tancredo Neves e International Paper.

Segundo apurado no local, três veículos se colidiram, um deles acabou capotado no canteiro central. O condutor do GM Corsa, placas de Mogi Guaçu contou que dois veículos se colidiram na sua frente, sendo um Peugeot, placas de Mogi Guaçu e um VW Gol. O Peugeot foi parar no acostamento e o Gol ficou no meio da pista em posição de contramão, momento em que o Corsa sem tempo de parar bateu frontalmente, fazendo com que o Gol também com placas de Mogi Guaçu fosse parar no canteiro central em posição de capotado.

Duas ambulâncias do SAMU e uma da RENOVIAS foram para o local e cinco pessoas que estavam nos veículos foram socorridas, sendo que a maioria com ferimentos leves ou dores causadas pelo impacto, o caso mais grave foi de uma mulher grávida que estava no Gol, todos socorridos para a Santa Casa.

O trânsito ficou complicado no local e as equipes de apoio da RENOVIAS e Polícia Rodoviária tiveram muito trabalho para normalizar a situação, mesmo assim, minutos mais tarde, um outro acidente bem próximo do local aconteceu.

Com o trânsito ainda parado, uma carreta carregada de madeira transitava pela SP 342 e atingiu um Ford Fiesta que acessava a mesma rodovia vindo da SP 340 cerca de 200 metros antes do primeiro acidente, bem no entroncamento, ninguém se feriu, mas o trânsito voltou a ficar complicado e mais tarde liberado e atingindo a normalidade.

Fotos Exclusivas: John Everte

Acidente envolvendo carreta e Ford Fiesta: Claudio H. Felício (Portal Cidade de Mogi Guaçu)