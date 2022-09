Acidente entre Camaro e Gol deixa um morto na SP 352

Um grave acidente acontecido por volta das 21h00 deste sábado (17), na rodovia SP-352 (Itapira/Jacutinga), deixou uma pessoa morta e dois feridos, sendo um em estado grave. De acordo com o apurado até o momento, um Chevrolet Camaro vermelho, pilotado por um itapirense de 34 anos, morador em Eleutério, trafegava pela estrada seguindo sentido a Jacutinga.

No trecho próximo a um posto de combustíveis, em Barão Ataliba Nogueira, um Volkswagen Gol surgiu no acostamento e acessou a rodovia, cortando à frente do Camaro. O motorista do esportivo ainda tentou frear e desviar o carro, mas a colisão foi inevitável.

O Camaro bateu, violentamente na traseira do Gol, que parecia que havia se partido ao meio. Quando os carros finalmente pararam, no meio da pista, foi constatado que um dos ocupantes do Gol havia morrido no local. Logo em seguida, chegou uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), acionado por motoristas que viram o acidente.

Neste instante, um segundo ocupante do Gol foi socorrido com diversos ferimentos pelo corpo, inclusive fraturas expostas. Ele foi imobilizado e transportado para o HM (Hospital Municipal) onde deve passar por uma cirurgia ortopédica de urgência.

Já o motorista do Camaro sofreu ferimentos leves e recebeu os primeiros socorros ainda no local. A Intervias enviou viaturas para o local, uma vez que o trânsito ficou complicado na rodovia, com os carros atravessados no meio da pista. A Polícia Rodoviária também foi para lá e aguarda a chegada de peritos do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Científica que irão apurar as causas desse grave acidente.

