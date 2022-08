Acidente de trânsito termina em morte no Jardim Novo II

Um acidente de trânsito acabou com uma homem baleada e morto neste domingo (7). Segundo apurado, por volta das 5h30, um VW Gol trafegava pela rua Antônio Luiz Filho, próximo ao PPA (Posto de Pronto Atendimento) pouco antes do amanhecer e colidiu na traseira de um Honda Civic preto, que estava estacionado. O dono desse carro, ao ouvir o barulho da batida, saiu de casa para ver o que havia acontecido.

Ao ver a traseira do Honda destruído e o Gol deixando o local, o empresário sacou uma pistola 9 mm e efetuou um disparo contra o Gol, o projétil transfixou a tampa do porta-malas e o banco traseiro, indo atingir o motorista do Gol do lado direito.

Baleado, ele chegou a dirigir por mais alguns metros, mas próximo a rotatória com a avenida Eduardo Figueiredo (em frente o Sesi, o carro bateu em um poste de iluminação. A vítima, que era motorista de ônibus, morreu no local, ele tinha 34 anos, era casado e tinha três filhos.

A Polícia Militar foi acionada e identificou o atirador e o deteve, ele disse que atirou por “achar que se tratava de uma tentativa de roubo”.

O delegado Rubens Melo, que esteve no local, juntamente com peritos do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Científica determinou a prisão do empresário. O caso seguirá sobre investigação da Polícia Civil.

Fotos: Claudio H. Felício / Portal Cidade de Mogi Guaçu