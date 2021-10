AGORA DE MANHÃ

Acidente da SP-191 deixa um morto e uma jovem gravemente ferida

Um Gol que viajava para Conchal perdeu o controle em uma curva colidiu com um ônibus de trabalhadores rurais

Um grave acidente na manhã desta sexta-feira (22), na rodovia SP-191 (Mogi/Conchal), deixou um morto e uma jovem gravemente ferida, que precisou ser transportada para o Hospital de Clínicas da Unicamp pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.

O acidente aconteceu pouco depois das 7h00, quando uma jovem residente em Conchal, Eduarda Sans, perdeu o controle do Volkswagen Gol preto, em uma curva do Km 3. O caro, que vinha em alta velocidade, atingiu um Chevrolet Astra de raspão e, sem seguida, rodopiou na pista vindo a colidir, violentamente, contra um ônibus de trabalhadores rurais.

No impacto, Robson Lázaro Ruiz Júnior, que viajava no banco de passageiros do Gol, acabou perdendo a vida. Tanto o jovem como a motorista do carro estavam, aparentemente, sem cinto de segurança. Unidades do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Conchal e Araras foram para o local. Eduarda foi atendida pelos médicos do Samu e do Águia.

Ela precisou ser entubada antes de seguir para o HC da Unicamp. O motorista do ônibus de trabalhadores rurais disse que Eduarda perdeu o controle do carro antes de bater no Astra. “Foi tudo muito rápido. Quando vi, ela já estava vindo em minha direção”, contou.

No ônibus, além do motorista, estavam outras 21 pessoas. Ninguém se feriu, assim como o motorista do Astra. A PMR (Polícia Militar Rodoviária), o Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu e a Intervias tiveram muito trabalho para organizar o tráfego no local e limpar a pista, que ficou coberta de destroços e óleo.

O sargento Lima, cabos Xavier, Evaristo e soldados Thiers e Jéssica garantiram a segurança dos resgatistas e dos motoristas que passavam pelo local. Até as 9h00, ainda eram aguardados os peritos do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Científica de Mogi Guaçu.