Acidente com ônibus rural deixa mortos e feridos na SP 340 (Trevo Estiva Gerbi)

Um ônibus de transporte rural que trafegava pela pista norte (sentido Aguaí) atravessou o canteiro central e tombou em uma ribanceira na pista sul (sentido Campinas) por volta das 17h00 desta quarta (23) no KM 179, próximo a ponte sobre o Rio Oriçanga, Estiva Gerbi.

A Polícia Rodoviária controlou o tráfego no local para facilitar a ação de socorro de ambulâncias da RENOVIAS e SAMU com apoio do Resgate do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu e Mogi Mirim.

Foi registrados dois mortos e dezenas de feridos, alguns deles socorridos para o UPA Santa Marta, PPA do Jardim Novo II, Santa Casa de Mogi Guaçu e Pronto Socorro de Estiva Gerbi.

O ônibus com 21 passageiros incluindo o motorista seguia se Jacutinga/MG para Aguaí, onde a maioria das vítimas mora. A causa do acidente é um provável estouro de pneu, que fez o motorista perder o controle do veículo.

O local passou por perícia da Polícia Científica e o caso registrado na Central de Polícia Judiciária.

Fotos: John Everte