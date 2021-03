Acidente com triciclo deixa casal gravemente ferido

O acidente aconteceu no final da noite deste domingo (21) no cruzamento da Avenida Suécia com Emília March Martini.

Segundo apurado, um triciclo ATMAN/Falcon, ocupado por um casal, perdeu o controle vindo a chocar se contra uma árvore na rotatória quando seguiam sentido Centro.

Devido a gravidade dos ferimentos não foi possível colher a versão das vítimas, as quais foram socorridas até a Santa Casa por Equipes do SAMU e Resgate do Corpo de Bombeiros onde permaneceram internados.

Fotos exclusivas: John Everte