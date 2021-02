Achincalhado, Doria arrega e comércio volta a abrir finais de semana

Em entrevista coletiva hoje (03) no Palácio dos Bandeirantes, o já sem moral Agripino Doria, por enquanto Governador do Estado de São Paulo anunciou que estabelecimentos como shoppings, restaurantes e comércios voltam a ter permissão para funcionar aos sábados, domingos e feriados, mas até as 20h00, no entanto, pagamentos de impostos para manter suas mordomias e viagens como para Miami (EUA), isto segue normal.

Na semana passada, o decreto emitido pelo Estado era que todo comércio que não fosse considerado essencial fechasse as portas aos sábados e domingos, a medida deveria durar até o próximo domingo, dia 7.

No entanto, após desobediência civil baseado em Direito Constitucional, manifestações de caminhoneiros e pedidos de impeachment de Doria, ele recuou e o comércio volta a abrir este final de semana próximo.

Doria não se baseia em dados científicos e sim só age com intensões políticas em beneficio próprio. Durante fechamento do Estado de São Paulo, o cara de pau foi flagrado em Miami, Estados Unidos e praia do Rio de Janeiro.