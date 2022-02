Ação da Polícia Civil da região desarticula quadrilha de sequestradores e traficantes

Uma operação da Polícia Civil de Pedreira (SP) cumpriu na manhã desta quinta-feira (17) 18 mandados de prisão e busca e apreensão para desmontar uma quadrilha que praticava extorsão mediante sequestro. Nove pessoas foram presas, sendo uma mulher. Os envolvidos no grupo criminoso também tinham ligação com o tráfico de drogas.

A ação também teve apoio dos policiais de Mogi Guaçu (SP) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Campinas. Ao todo, 47 agentes cumpriram os mandados.

Resumo do resultado da operação:

9 mandados de prisão, sendo 8 em Pedreira e 1 em Mogi Mirim.

9 mandados de busca e apreensão.

Todos os mandados foram cumpridos, segundo a Polícia Civil de Pedreira.

Entre os presos, 8 são homens e 1 é mulher.

Um dos suspeitos com mandado não foi localizado, mas o filho dele foi detido em flagrante.

Um outro preso com mandado também foi autuado em flagrante, com drogas.

As investigações da operação, denominada Tentáculos, começaram há cinco meses após casos de vítimas que foram sequestradas e chegaram a ser levadas para um cativeiro para serem extorquidas pelos criminosos. Na ocasião, pertences das vítimas e dois veículos foram roubados; um dos carros foi recuperado nesta quinta.

“Demorou um certo tempo até a gente conseguir juntar provas para todas as pessoas, identificar, individualizar a participação de cada um. […] As prisões foram concedidas na data de hoje pelo juiz”, afirmou o chefe dos investigadores do caso, Marcelo Silveira Lima.

Viaturas da Polícia Civil durante operação em Pedreira — Foto: Vágner dos Santos/A Notícia Pedreira

Por volta das 4h da madrugada desta quinta, as equipes de policiais se reuniram na delegacia de Jaguariúna (SP), para não levantar suspeitas sobre a operação, e de lá seguiram para o cumprimento dos mandados nas cidades de Pedreira e Mogi Mirim.

Segundo o chefe da investigação, um dos mandados de prisão indicava um suspeito em Mogi Mirim, mas ele não foi localizado na residência. No entanto, o filho dele estava no local com um dos veículos roubados na ocorrência do sequestro. Por isso, ele foi detido em flagrante por receptação e contabilizado no total de presos na operação.

O outro flagrante foi com um homem indicado nos mandados de prisão e que estava com uma quantidade de drogas.

“Todos eles têm envolvimento com tráfico de drogas também, têm passagens, já foram presos”, disse o investigador.

Os materiais apreendidos e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Pedreira. Os presos passaram por exame de corpo de delito e serão encaminhados para penitenciárias da região.