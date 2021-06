Abordagem em veículo suspeito resulta em duas armas de fogo apreendidas

Os PMs Sargento Charles, Soldado Alan e Pozzer faziam patrulhamento pela Av. Alexandre Mendes de Brito, Bairro Guaçu Mirim no final da noite do último sábado (12), quando abordaram um VW Voyage na cor prata devido existir um veículo produto de roubo semelhante em datas anteriores.

No veículo havia quatro homens, nada de ilícito foi encontrado com eles e a documentação do veículo estava em dia. Dois dos três tinham acabado de sair da cadeia. Um dos abordados ostentava em seu aparelho smartphone vídeo de manuseio de armas de fogo, ele alegou que as armas pertenciam a um primo que mora no Distrito de Martin Francisco, em Mogi Mirim.

Diante do fato, o Sargento Robson entrou em contato com o PMs Sargento Bernardo Gomes, chefe de Equipe da PM de Mogi Mirim, o mesmo foi informado sobre a situação e alegou ter conhecido que um dos abordados é contumaz no crime.

Desta forma, os PMs se deslocaram para a residência de L.C.S., 38 anos que fica na Rua Luiz Pilla, Martin Francisco onde o suspeito confessou ter duas armas de fogo e munições. Foi apreendido uma espingarda calibre 16 e uma calibre 28, 21 munições também foram encontradas.

Diante da localização das armas foi dada voz de prisão a L. C.S., ele foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária em Mogi Guaçu, onde a Delegada de Plantão o autuou em flagrante e liberou após pagamento de R$1.000,00 de fiança. Os demais envolvidos na abordagem do Voyage foram liberados, armas e munições foram apreendidas.