Abertas inscrições para cursos gratuitos de qualificação com bolsa-auxílio

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Mogi Guaçu disponibilizará por meio de parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo cursos de qualificação profissional gratuitos com bolsa-auxílio aos participantes.

A capacitação será oferecida através do Programa Via Rápida, com inscrições até o dia 30 de março pelo site http://www.viarapida.sp.gov.br/onde-estudar. Basta selecionar o município de Mogi Guaçu e escolher um dos cursos habilitados para a cidade. São eles assistente administrativo, com 20 vagas no período da tarde; auxiliar de logística, com 20 vagas no período da tarde; e recepção e atendimento, com 20 vagas no período da noite. As aulas, pela internet, serão ao vivo e transmitidas por plataforma própria. Elas terão início em 14 de abril.

O público-alvo do projeto são jovens e adultos a partir de 16 anos de idade, alfabetizados. A bolsa-auxílio, de R$ 210, será paga em cota única aos estudantes matriculados que estejam desempregados, não recebam seguro-desemprego ou outros auxílios da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e que cumpram assiduidade mínima. Caso o número de inscritos seja maior do que o de vagas, serão priorizadas pessoas que não estão trabalhando, com baixa renda e com deficiência.

Cursos oferecidos em Mogi Guaçu:

Recepção e Atendimento

Capacitar o aluno para orientar o público, prestando-lhe serviços de atendimento ou realizando coleta de informações, intermediando relações entre clientes e prestadores de serviços.

Área de qualificação: Atendimento e Vendas

Modalidade: Via Rápida Emprego

Carga horária: 80 horas/aula

Assistente Administrativo

Capacitar o aluno para realizar atividades de rotinas administrativas, organização de documentos e apoio logístico no ambiente de trabalho da empresa, de acordo com normas e procedimentos técnicos de qualidade.

Área de qualificação: Atendimento e Vendas

Modalidade: Via Rápida Emprego

Carga horária: 60 horas/aula

Auxiliar de Logística

Capacitar o aluno para atuar como assistente nas atividades relacionadas à área de logística, em especial naquelas voltadas à movimentação e armazenamento de materiais e produtos acabados.

Área de qualificação: Atendimento, Gestão e Vendas

Modalidade: Via Rápida Emprego

Carga horária: 60 horas/aula