Abertas inscrições para a escolha da Pérola Negra 2021

Nesta segunda-feira, 18 de outubro, iniciam-se as inscrições para o Concurso Pérola Negra Mogi Guaçu 2021, que é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Associação Cultural Afro Guaçuana (ACAG). O evento acontecerá no dia 15 de novembro, feriado nacional da Proclamação da República, no saguão do Centro Cultural. O evento contará com feira de artes e artesanato, a partir das 11h. O início dos desfiles do concurso está marcado para às 20h, no Teatro TUPEC.

Podem participar do concurso homens e mulheres que se autodeclararem negros com idades entre 15 e 40 anos. Os interessados devem realizar suas inscrições até o dia 4 de novembro por meio do preenchimento de ficha cadastral disponível no link https://bit.ly/fichaperola21 ou junto à Secretaria Municipal de Cultura, com sede na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo, das 8h às 11h e das 13h às 16h. O regulamento completo também pode ser consultado no mesmo endereço online.

“O principal objetivo é a valorização da contribuição dos povos africanos para a nossa cultura e formação da nossa identidade. Trata-se de um dos mais tradicionais concursos de beleza e simpatia de Mogi Guaçu”, comentou o secretário da pasta, André Sastri.