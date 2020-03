“ABBA Experience” se apresenta em Mogi Guaçu

ABBA Experience traz para o palco um espetáculo magnífico que conta a história de uma das maiores bandas de todos os tempos através de seus maiores sucessos.

A mega produção conta com um belíssimo ballet, além dos quatro cantores e bandas que interpretam com maestria as músicas conhecidas por todos.

Mais de 80 figurinos, coreografias, cenário, iluminação de última geração completam este belíssimo espetáculo que fará a todos se sentirem dentro da era da disco em uma viagem musical e visual que surpreenderá encantará o público presente.

FICHA TÉCNICA:

Classificação etária: Livre

Gênero: Musical

Duração: 90min

SERVIÇO MOGI GUAÇU

Data: 22 de março, domingo

Horário: às 19h.

Local: Teatro Tupec – Mogi-Guaçu – Endereço: Av. dos Trabalhadores, 2.651 – Centro – Mogi-Guaçu

Telefone: (19) 3811-8677– www.teatrogt.com.br

VALORES

Inteira: R$ 100,00

Meia-entrada: R$ 50,00

VENDAS

Pelo site: www.megabilheteria.com/

Bilheteria do Teatro Tupec

REGRAS PARA MEIA-ENTRADA

– Estudantes (Com Cartão da Instituição Educacional com data de validade ou Boleto – Atestado de Matricula do mês vigente)

– Idosos e Terceira Idade (Cartão de Aposentado ou RG para maiores de 60 anos)

– Professores Rede Pública (Holerite ou Documento que comprove)

– Crianças de 02 a 12 anos de idade têm direito à meia-entrada. A partir dos 12, meia-entrada apenas com apresentação de carteira de estudante.

REGRAS PROMOCIONAIS

CLUBE GT – Os sócios do Clube GT tem 50% de desconto mediante cartão.

Bônus – Promoção de recorte em jornais participantes.

SORTEIO: Um par de convite para quem compartilhar no facebook ou Instagran do Mogi Guaçu Acontece.

SOBRE A TEATRO GT

A Teatro GT comemora 14 anos de história em 2020 e já pode ser considerada uma das maiores produtoras de entretenimento cultural do país. Fundada na cidade de Indaiatuba pelos empreendedores Graça Mota e Thonny Piassa, a produtora ganhou aos poucos os palcos da região de Campinas. Logo, começou a realizar também turnês bem-sucedidas por todo o Brasil.

Com a chegada de Douglas Nascimento para a sociedade, em 2013, a produtora se transforma na Teatro dos Grandes Talentos (Teatro GT) e alcança voos ainda mais altos. A partir de então, passa a produzir também grandes espetáculos musicais, antes vistos somente em São Paulo (SP).

Mais de 500 mil espectadores, mais de 50 cidades do interior de São Paulo e outras 40 cidades pelo país tiveram uma produção assinada pela Teatro GT. Atualmente, representa mais de 100 diferentes espetáculos e mantém parceria com as principais produtoras executivas do Brasil. Comprometida em produzir uma agenda diversificada para todos os públicos e gostos, soma mais de 150 diferentes atrações por ano. Tudo isso e muito mais pode ser conferido no site www.teatrogt.com.br.