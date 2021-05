A MAKSEN fabrica Sistema de Segurança Anti-Levantamento de Caçamba

A MAKSEN, empresa a mais de 30 anos atuante na área de SEGURANÇA HUMANA e sempre visando e apostando em tecnologia. Apresentamos mais um de nossos equipamentos desenvolvido para PROTEÇÃO ANTI-LEVANTAMENTO DE CAÇAMBA, SEJA ELE ESPONTÂNEO OU NÃO ESPONTÂNEO.

A utilização do Sistema Anti-Levantamento de Caçamba pode ser instalado em qualquer caminhão caçamba. Oferecendo ao operador maior conforto e segurança no seu dia-a-dia de trabalho.

Temos também em nossa linha de fabricação SENSOR ANTI-TOMBAMENTO, impossibilitando o levantamento da caçamba, se esta estiver em uma inclinação superior a 3(três) graus. Caso a caçamba esteja sendo erguida e o sensor de inclinação detectar inclinação superior a 3(três) graus, simultaneamente desligará a tomada de força e acionará a descida da caçamba imediatamente, sem a necessidade e esforço do operador.

O Sensor Anti-tombamento pode ser instalado em caminhões caçamba, toco, truck e bi-trem.

Veja as vantagens de se trabalhar com segurança, sem preocupação e riscos de acidentes:

Segurança;

Tranquilidade para dirigir;

Evitar danos no engate da tomada de força, pois o mesmo só pode ser feito se o veículo estiver embreado;

Limitador de velocidade ajustável até 10Km/h com a tomada de força ligada, caso o veículo ultrapasse esta velocidade setada que deve ser até 10Km/h, o mesmo automaticamente desligará a tomada de força e acionará a válvula de descida;

Anti-Tombamento (Sensor de Inclinação).

E O MELHOR DE TUDO, BAIXO CUSTO DO EQUIPAMENTO.

Nossos profissionais estão sempre prontos a atendê-lo e assessorá-lo no dimensionamento do produto que atenda, de maneira satisfatória, as suas necessidades.

Mogi Guaçu – SP – Distrito Ind. Caruso – (19) 3818.4449/4992/5220 Whats: (19) 9.9646.5220