A cidade contabiliza 31 casos de dengue em 2021

A Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, por intermédio da Vigilância Epidemiológica atualizou os dados da dengue em Mogi Guaçu no ano de 2021. No total, 31 casos foram confirmados no município, 560 casos foram descartados e outras 9 pessoas aguardam os resultados dos exames.

A orientação é para não deixar objetos que possam acumular águas expostos e verifique sempre em seu quintal se existe algum ponto que possa se tornar criadouro do mosquito. Caso apareçam sintomas, procure o posto de saúde mais próximo de sua residência para o quanto antes iniciar o tratamento, dengue pode matar.