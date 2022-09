98 vagas de EMPREGO divulgadas pelo PAT Mogi Guaçu, confira

98 vagas distribuídas em 56 ocupações

1. AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS: Enlonador/carga e descarga. Preparam cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em caminhões, preparar embalagens danificadas e controlar a qualidade dos serviços prestados, operam equipamentos de carga e descarga, conectam tubulações às instalações de embarque de cargas, estabelecem comunicação, emitindo, recebendo e verificando mensagens, notificando e solicitando informações, autorizações e orientações de transportes, embarque e desembarque. Ensino médio completo. CNH: AB

2. AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Ajudante geral. Carregar e descarregar mercadorias. Escolaridade não exigida.

3. AJUDANTE DE ELETRICISTA: Auxiliar os eletricistas nas atividades diárias com trabalhos em altura no sistema de iluminação pública e de distribuição de energia. Ensino médio completo. CNH: D ou E.

4. AJUSTADOR MECÂNICO: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Conferir equipamentos (moldes, formas, etc). Jateamento de peças, identificando os possíveis danos ao molde ocorridos durante os processos de fabricação. Operar torno mecânico e CNC, colocando devidas ferramentas (castanha, retífica, entre outros). Demais atividades oriundas a função. Ensino médio completo. Desejável Técnico em Mecânica ou Torno CNC.

5. ASSISTENTE CONTÁBIL: Classificação e lançamentos contábeis. Conciliação das contas, apuração de impostos. Envio de obrigações acessórias. Conhecimento em empresas de lucro real e presumido e no Sistema Domínio. Ensino superior completo ou cursando Ciências Contábeis.

6. ATENDENTE BALCONISTA: Ter experiência com computador. Fazer contrato de locação, baixar contratos e receber locação, lançamento de notas. Saber lidar com máquinas elétricas, pois terá que fazer manuseio da máquina ao fazer locação para o cliente. Máquinas na área da construção civil. Não precisa experiência. Empresa oferece treinamento. Ensino médio completo. CNH: AB

7. ATENDENTE DE MONITORAMENTO: Necessária experiência na função. Possuir conhecimentos básicos em informática. Horário de trabalho: Sábado das 12h às 19h, domingos e feriados das 7h às 19h. Ensino médio completo. CNH: B.

8. AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário conhecimento em Excel e controle de arquivos. Ensino médio completo e curso técnico em Administração.

9. AUXILIAR DE INSPEÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Trabalhar com inspeção de qualidade em peças automotivas. Conhecimento em instrumentos de medidas, pacote Office. Desejável curso na área. Empregador aceita trabalhador aposentado desde que possua os requisitos especificados. Ensino médio completo.

10. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Executar atividades pertinentes a função. Necessária habitualidade em área fabril e disponibilidade para viajar. Ensino médio completo. CNH: AB.

11. AUXILIAR DE RETÍFICA: Efetuar limpeza e lavagem de peças, entre outras atividades pertinentes a função. Escolaridade indiferente.

12. AUXILIAR DE VENDAS: Efetuar vendas por telefone, ser comunicativa, se expressar bem e ser proativa. Vaga feminina. Obrigatório estar cursando superior em qualquer área. CNH: AB

13. BORRACHEIRO: Necessária experiência na função, comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Montagem de pneus e balanceamento. Escolaridade indiferente. CNH: B

14. CALDEIREIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Desenvolver as atividades pertinentes a função. Possuir um pouco de conhecimento em serralheria. Ensino fundamental completo.

15. CAMAREIRA EM MOTEL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar limpeza dos quartos, repor toalhas, conferir saída de frigobar, arrumar as camas, entre outras atividades inerentes a função. Horário noturno das 22h às 06h. Empresa oferece transporte e alimentação no local. Residir em Mogi Guaçu. Ensino médio incompleto.

16. CARPINTEIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças, tais como: janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guarnições. Construir formas de madeira de concretagem, reparar elementos de madeira, substituir total ou parcialmente , peças desajustadas ou deterioradas ou fixando partes soltas, apoio ao canteiro de obras, construção de proteções coletivas, guarda-corpo, entre outros. Ensino médio completo.

17. COZINHEIRO INDUSTRIAL: (Vaga Temporária – 60 dias) .Trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela preparação de alimentos diversos, conservação e armazenamento, higienização da cozinha. Preparar refeições a serem servidas no restaurante da empresa. Horário de trabalho: Escala 12×36 . Das 06h às 18h. Ensino médio completo.

18. ELETRICISTA: Executar serviços necessários à manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública, sistemas de distribuição de energia elétrica como por exemplo: instalação, retirada e troca de luminárias, braços, lâmpadas, relés e outros componentes e materiais inerentes a estes serviços. Ensino médio completo, Curso NR-10 e NR-35 e relacionados à elétrica. CNH: B.

19. ELETRICISTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções elétricas programadas e corretivas em todos os equipamentos da empresa. Acompanhar trocas de fabricação, realizando manutenções necessárias. Auxiliar na manutenção dos requisitos da ISO 9001,14001 e OHSAS 18001. Ensino médio completo. Empresa oferece transporte fretado.

20. ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS À DIESEL: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Ensino fundamental completo. CNH: E

21. ENFERMEIRO: Necessário que possua coren ativo. Trabalhar no sistema “home care”. Horário de trabalho : Escala 12×36. Superior completo em Enfermagem.

22. ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO: Obrigatório estar cursando técnico ou superior em administração. Responsável por auxiliar o departamento de vendas na captação de novos clientes, reativação de clientes inativos, atualização de dados cadastrais e manutenção da carteira já existente (tratativas comerciais). Empresa oferece além do salário, comissão por venda com o cliente cadastrado. Carga horária diária de 06 horas.

23. ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO: Obrigatório estar cursando técnico ou superior em administração. Necessário possuir conhecimentos em Excel com funções de “somase”, p” procv”, “planilha dinâmica” e demais atividades oriundas a função.

24. FARMACÊUTICO DE MANIPULAÇÃO: Realizar todas atividades pertinentes a função. Atendimento ao público. Não é necessária experiência na função. Ensino Superior Completo.

25. GARÇOM: Atendimento ao cliente, recebimento de pedidos, entrega de pedidos a cozinha, recolhimento de itens da mesa, organização do salão. Ensino médio completo. Vaga masculina.

26. LUBRIFICADOR INDUSTRIAL: Necessária experiência em lubrificação industrial. Efetuar serviços de nível e reposição de lubrificantes em equipamentos, realiza inspeção dos equipamentos relativos à função. Efetuar troca de cargas de lubrificantes, bem como sua purificação e filtragem. Demais atividades oriundas a função. Ensino médio completo.

27. MANICURE: Conhecimento com procedimentos com unhas. Conhecimentos com procedimentos de unhas de gel será um diferencial. Ensino fundamental completo.

28. MARCENEIRO: Marceneiro de móveis planejados de MDF com conhecimento em plano de corte, produção, montagem e instalação. Escolaridade não exigida. CNH: AB

29. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO: Experiência em refrigeração e conhecimento em eletrônica. Experiência comprada em carteira. Escolaridade indiferente.

30. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos da fábrica, troca de peças e regulagens necessárias, reparando os apontamentos dos tempos de parada de máquinas e consertos realizados. Curso técnico em manutenção. Empresa oferece transporte fretado.

31. MECÂNICO DE MOTOCICLETAS: Executar manutenção preventiva, manutenções de rotina, troca de óleo, troca de pastilhas, entre outras atividades. Necessária experiência na função comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Ensino fundamental completo. CNH: A

32. MOTORISTA DE CAMINHÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Dirigir veículos da empresa conduzindo-o de acordo com o planejamento logístico e regras de trânsito, para efetuar a coleta, transporte e destinação de resíduos. Auxiliar o ajudante de produção e coleta nos serviços de carga e descarga, acompanhar a vistoria do veículo, atendendo check list diário no recebimento e devolução do mesmo, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, água, óleo do cárter e testando freios e parte elétrica. Obrigatório curso mopp atualizado. Ensino médio completo. CNH: D

33. MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim.Necessária experiência na função. Ensino fundamental completo. CNH: E

34. OPERADOR DE ACABAMENTOS DE PEÇAS FUNDIDAS: Será responsável pelo acabamento de peças fundidas como: quebra de canal, rebarbação, lixa. Escolaridade indiferente.

35. OPERADOR DE CAMINHÃO FORA DE ESTRADA: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar/dirigir caminhão fora de estrada carregado com rochas maiores. Remoção de terra, checar abastecimento, óleo e água dos caminhões. Desejável experiência com caminhão fora de estrada Catepillar 770 e 769, Truck, Pipa ou Carretas.Ensino fundamental completo. CNH: D

36. OPERADOR DE CARREGADEIRA: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar máquinas, equipamentos realizando o carregamento de materiais. Necessária experiência na função e curso na área. Ensino fundamental completo. CNH: D ou E.

37. OPERADOR DE EMPILHADEIRA: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Operar empilhadeira, retirando produtos acabados da linha da produção, observando se os pallets estão devidamente etiquetados e arqueados, alocando em áreas específicas, para posterior envio ao estoque, efetuar diariamente check list da empilhadeira. Saber trabalhar em equipe, ser comunicativo. Possuir curso de formação de operadores e empilhadeira. Ensino médio completo. Empresa oferece transporte fretado.

38. OPERADOR DE ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar estação de tratamento de esgoto, estações elevatórias e controlar o processo. Realizar amostragem de resíduos e efluentes, dosar soluções químicas e operar equipamentos eletromecânicos. Documentar dados do processo de tratamento e controlar materiais e produtos utilizados na estação de tratamento de esgoto. Ensino médio completo. Desejável curso técnico em Química, Meio Ambiente ou afins. Desejável CRQ Ativo e conhecimento em pacote Office.

39. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA: Necessária experiência comprovada em carteira. Experiência imprescindível. Ensino fundamental completo. CNH: D

40. OPERADOR DE TORNO CNC: Vaga para trabalhar em Itapira: Necessário que possua curso de aperfeiçoamento profissional, programação, preparação e operação de torno CNC. Domínio em metrologia, leitura e interpretação de desenho. Ensino fundamental completo.

41. OPERADOR ELETROMECÂNICO: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Executar manutenções corretivas e preventivas elétricas, mecânicas e pneumáticas nas máquinas. Uso de aparelhos específicos (multímetro, alicate, perímetro, etc). Consertos eletrônicos, soldas, troca de peças reconexão, reconfiguração do sistema e demais atividades oriundas a função. Ensino médio completo. Desejável Técnico em Mecatrônica, Eletrônica, Eletromecânica e afins.

42. PEDREIRO: (Vaga temporária – 30 dias, podendo ser efetivada). Vaga temporária, podendo ser alterada conforme serviço. Escolaridade não exigida. Necessária experiência na função.

43. PEDREIRO : Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Executar trabalhos em alvenaria, concreto, tijolos, ladrilhos e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes a função para construir, reformar ou reparar. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas, realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes. Ensino médio completo.

44. PROFESSOR DE INGLÊS: Ser comunicativo e proativo, ter aptidão ou experiência com crianças. Disponibilidade para trabalhar pelo menos dois períodos por dia e aos sábados no período da manhã. 12 meses de experiência em carteira ou carta de referência. Ensino médio completo.

45. REPOSITOR DE MERCADORIAS: Necessária experiência na função. Responsável pela reposição de mercadorias e atividades oriundas a função. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: Desejável.

46. SOLDADOR: Necessária experiência na função. Possuir cursos relacionados a função. Ensino médio completo. CNH: AB

47. TÉCNICO MECÂNICO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS/ HOSPITALAR: Necessária experiência na função. Desejável experiência em Eletrônica, Mecatrônica ou Eletrotécnica. Ensino médio completo. CNH: B

48. TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Necessário que possua coren ativo. Trabalhar no sistema “home care”. Horário de Trabalho: Escala 12×36. Curso Técnico em Enfermagem. Curso Técnico em Enfermagem.

49. TÉCNICO EM FIBRAS ÓPTICAS: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi.Técnico de instalações e manutenção. Residir em Estiva Gerbi. Desejável experiência, caso não tenha empresa oferece treinamento. Ensino médio completo. CNH: B

50. TÉCNICO MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO: Vaga para trabalhar em Jaguaríuna. Necessária experiência em refrigeração e climatização. Realizar manutenção preventiva e corretiva, rotinas de PMOC. Conhecimento em comandos elétricos, entre outros. Empresa oferece ajuda de custo. Ensino médio completo.

51. VENDEDOR DE CONSÓRCIO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar vendas internas e externas de consórcios de imóveis, automóveis, motocicletas, náuticos, máquinas. Elaborar propostas comerciais, realizar visitas e reuniões presenciais e online, para demonstração do produto e fechamento de negócios. Fazer prospecção e captação de novos negócios. Realizar vendas com foco na excelência do atendimento. Ensino médio completo. CNH: B

52. VENDEDOR DE SERVIÇOS: Realizar matrículas online. Necessária experiência com Word e Excel. Ensino médio incompleto.

53. VENDEDOR DE SERVIÇOS: Vendedor externo com veículo da empresa. Venda de sistemas de segurança e serviços de tecnologia, sistema de câmeras, alarmes, cerca elétrica, controle de acesso, instalações elétricas e motores de portão. Ensino médio completo. CNH: AB.

54. VENDEDOR INTERNO: Necessária experiência com vendas de roupas e atendimento ao cliente, vendas e caixa. Idade acima de 20 anos. Possuir meios próprios para ir até o trabalho. Vaga feminina. Ensino médio completo.

55. VENDEDOR INTERNO: Profissional responsável pelo atendimento e vendas a clientes. Necessário possuir conhecimentos em confeitaria. Vaga feminina. Ensino médio completo.

56. VENDEDOR INTERNO/EXTERNO: Necessário possuir conhecimentos básicos em informática. Facilidade em trabalhar com atendimento ao público , boa escrita, dicção e senso de organização. Desejável que possua meios próprios para se locomover até o trabalho ou que resida na zona leste da cidade. Ensino médio completo. CNH: AB

NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD ( PESSOAS COM DEFICIÊNCIA )



Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 06/09/ 2022.

