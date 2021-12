92 vagas de emprego são ofertadas pelo PAT nesta quarta (01)

92 vagas distribuídas em 35 ocupações, confira:

1. Ajudante de Obras: Necessário experiência na função e com construção civil. Disponibilidade para viagens e trabalho fora da cidade. Não ter problemas para trabalhar em altura. Escolaridade indiferente.

2. Apontador de Cartões de Ponto: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário que possua experiência na função. Se possível apresentar carta de referência ou comprovação em carteira. Ter disponibilidade de horário. Vaga masculina.

3. Assistente de Contabilidade: Necessário conhecimentos com contabilidade, classificação, conciliação, balancete, balanço, apuração de impostos lucro presumido, lucro real, ECT, ECD, DCTF, DEFIS, Sistema Folhamatic. Ter ensino médio completo.

4. Auxiliar de Cozinha: Ter facilidade para seguir regras e instruções de receitas padrão. Separar e organizar estoque, manter higienizada a área de trabalho. Preparo da base (produção de massas diversas), auxiliar equipe nas demais de mandas, conforme necessidade. Desejável curso de manipulação de alimentos (para os quesitos de higiene e segurança alimentar). Escolaridade indiferente.

5. Auxiliar de Escrita Fiscal: Necessário experiência em rotinas de escrita fiscal de escritório contábil, simples nacional , lucro presumido e lucro real. Apuração de impostos estaduais, federais e municipais, sped fiscal, sped contribuições, reinf e sistemas folhamatic. Ter ensino médio completo.

6. Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço): Vaga para a cidade de Itapira. Ter conhecimentos em montagem de estruturas metálicas, caldeiraria pesada, em solda eletroldo de 4mm, traçagem de chapas e perfis. Trabalho em altura, leitura e interpretação de desenhos. Ter ensino fundamental incompleto.

7. Corretor de Imóveis: Realizar assessoria na venda de imóveis, executar prospecção ativa de clientes, divulgar lançamentos e imóveis prontos, participar de plantões internos e externos de vendas, experiência em pacote Office e ferramentas de internet. Ter ensino médio completo. CNH: AB

8. Eletricista de Ônibus: Necessário que possua experiência na função. Efetuar manutenção corretiva e preventiva da parte elétrica de ônibus. Ter ensino médio ou técnico completo. CNH: B

9. Encanador Industrial: Vaga para a cidade de Itapira. Necessário que possua experiência em rede de incêndio, solda Tig e Mig. Ter ensino fundamental incompleto. CNH: AB

10. Estagiário em Logística: Necessário estar com curso de Logística em andamento. Atuará no processo de logística, sendo realizadas todas as atividades inerentes ao estágio. Conhecimento em pacote Office.

11. Ferramenteiro: Necessário que possua experiência na área, habilidade em ajuste de moldes e matrizes, torno convencional, fresadora, furadeira de bancada e retífica. Ter ensino médio completo. CNH: AB

12. Mecânico de Automóveis: Para efetuar manutenção em veículos leves. Ter experiência comprovada na função e ensino fundamental completo.

13. Mecânico de Empilhadeira: Para efetuar manutenções nas empilhadeiras. CNH: AB

14. Mecânico de Manutenção Industrial: Vaga para a cidade de Jacutinga. Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos da fábrica, trocas de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada de máquinas e acertos realizados. Diversas outras atividades pertinentes a função. Ter ensino médio completo ou Técnico de Manutenção. Escala de trabalho: 6×2

15. Mecânico de Suspensão: Necessário experiência e conhecimento comprovado em mecânica e suspensão automotiva. Ter ensino médio completo. CNH: AB

16. Médico Veterinário: . Necessário estar atuando na área há 03 anos. Ter CRMV ativo. CNH: AB

17. Montador de Estruturas Metálicas: Vaga para a cidade de Itapira. Necessário que possua experiência em montagem e desmontagem de estruturas metálicas, interpretar desenhos técnicos, soldagem e traçagem de peças.

18. Montador de Paletes: Necessário possuir conhecimento em fabricação de paletes e embalagens de madeira, postura proativa, facilidade em ouvir e interagir com pessoas, ter iniciativa. Escolaridade indiferente.

19. Motorista de Caminhão: Necessário experiência na função. Para viagens a São Paulo e Região. CNH: D ou E.

20. Motorista de Caminhão Basculante: Necessário experiência com carreta basculante. Ensino médio completo. CNH: E

21. Motorista de Caminhão Semi Pesado: Necessário experiência comprovada com rollon, basculante e polinguindaste, ter disponibilidade de horário.

22. Motorista Entregador: Necessário que possua experiência com entregas. Ter ensino fundamental. CNH: D ou E.

23. Operador de Máquinas Industrial (Máquinas fixas): Vaga para a cidade de Jacutinga: Operar máquinas de produção, acompanhando seu funcionamento e a qualidade dos produtos fabricados em termos de peso e visual. Diversas outras atividades pertinentes a função. Ter ensino médio completo. Escala de trabalho: 6×2.

24. Operador de Máquina de Usinagem de Madeira em Geral: Necessário possuir conhecimentos em cortes de madeira em pêndulo, utilização de trena e paquímetro, ter postura proativa, facilidade em ouvir e interagir com pessoas, ter iniciativa . Escolaridade indiferente.

25. Serralheiro: Para trabalhar com serralheria industrial, portões, acabamentos e mais funções inerentes ao cargo. CNH: B

26. Soldador: Vaga para a cidade de Itapira. Necessário que possua conhecimento em solda eletroldo 4MM, Tig e Mig. Ter ensino fundamental incompleto.

27. Trabalhador Rural: Possuir prática em serviço de campo/roçada.

28. Técnico de Manutenção Eletrônica (TV): Não é exigido experiência, empregador . Empresa fornece treinamento. Ter entre 21 a 37 anos, ensino médio completo. CNH: B

29. Técnico de Suporte de T.I. (Auxiliar) : Para efetuar manutenção em computadores, montagem e configuração de rede, instalação e manutenção de programas. Ter ensino superior na área ou estar cursando.

30. Vendedor Externo (Em Domicílio): Necessário que tenha experiência com vendas, boa comunicação, comprometimento com resultados, aptidão social, flexibilidade de horários. Diferencial quem possua veículo próprio.

31. Vendedor Interno: Necessário experiência com vendas e ter informática básica.

32. Vendedor de Serviços (Externo): Necessário que possua experiência, ter ensino médio completo.

33. Vendedor de Serviços (Externo): Ser dinâmico, ter boa comunicação, trabalho em equipe, organizado, facilidade com vendas e negociação. Experiência de vendas externas comprovado em carteira. Ter ensino médio completo. CNH: AB

VAGAS PCD

34. Auxiliar de Linha de Produção: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Não é obrigatório ser PCD. Ter experiência em máquinas em geral, desejável conhecimentos com injetoras e possua curso técnico na área. Ter ensino médio completo. Sexo indiferente.

35. Operador de Máquinas Fixas em Geral. Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Não é obrigatório ser PCD. Ter experiência em máquinas em geral, desejável conhecimentos com injetoras e curso técnico na área. Ter ensino médio completo. Sexo indiferente.



OBS: Vagas disponíveis para 01/12/2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 30/11/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.