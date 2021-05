79 vagas de empregos oferecidas pelo PAT nesta quarta (19)

79 vagas distribuídas em 30 ocupações

1. Analista de Desenvolvimento de Produto: Necessário experiência em pesquisa e desenvolvimento de formulações que atendam as legislações vigentes, auxílio no processo do laboratório de qualidade, elaboração de documentação técnica para produção e controle de qualidade, atendendo boas praticas de fabricação.

2. Assistente de Licitação: Necessário experiência comprovada nas modalidades de licitação, estar atualizado com as legislações vigentes, ter conhecimento no pacote Office, ser dinâmico, e ter ótima comunicação verbal e escrita.

3. Assistente de Serviço de Contabilidade: Necessário experiência em contabilidade, classificação, conciliação, balancete, balanço, apuração de impostos, lucro presumido, lucro real, ecf, ecd, dctf, defisa, sistemas folhamatic.

4. Auxiliar de Enfermagem: Vaga para cidade de Mogi Mirim – Necessario ter curso na área. Obrigatório possui COREN ativo.

5. Auxiliar de Escrituração Fiscal: Necessário que possua experiência na rotina de escrita fiscal de escritório contábil (simples nacional e lucro presumido).

6. Auxiliar em Saúde Bucal : Obrigatório possuir registro CRO na área. Auxiliar dentistas, limpar salas de atendimento, lavagem e esterilização de materiais odontológicos.

7. Controlador de Acesso: Necessário experiência na função. Controlar entrada e saída de condomínio residencial, recebimento de entregas e correspondências. Trabalho das 06 às 18 e das 18 as 06hs. CNH: AB

8. Cozinheiro de Restaurante (Temporária – 60 dias): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência na função para preparação de alimentos diversos, conservação e armazenamento, higienização da cozinha, preparar refeições a serem servidas no restaurante da empresa. Escala de trabalho 12×36.

9. Cuidador Social: Acompanhar acolhidos em consultas médicas, orientação de cuidados com a higiene pessoal dos acolhidos. Público atendido são pessoas em situação de rua. CNH: B

10. Enfermeiro:. : Vaga para a cidade de Campinas .Com possibilidades de alteração para trabalhar na região. Obrigatório possuir curso na área e ter COREN ativo.

11. Fresador (Fresadora Universal): Vaga para a cidade de Jaguariúna. Necessário ampla experiência na área. Para efetuar fresamento de peças, fabricação de engrenagem e afins. Empresa oferece ajuda de custo no transporte. CNH: AB

12. Instalador de Sistemas Eletrônico de Segurança: Para instalação de sistemas de segurança, alarmes, cercas elétricas, monitoramento, circuito fechado de TV (câmeras), portão eletrônico, etc. CNH: B.

13. Mecânico de Motocicletas : Vaga para a cidade de Conchal: Necessário experiência na área e principalmente conhecimento em elétrica de motos. Candidatos fora da cidade de Conchal, se contratados, terão como benefício além do salário, vale transporte e outros a combinar. CNH: AB

14. Mecânico de Suspensão: Vaga para moleiro com experiência em toda parte de suspensão de caminhões e carretas.

15. Motorista Caminhão Basculante: Necessário experiência com rollon, basculante e polinguindaste, ter disponibilidade de horário.

16. Motorista Caminhão Betoneira : Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Para carregar caminhão, realizar entrega e descarregar concreto na obra. Necessário experiência como motorista de carga pesada. CNH: DE

17. Operador de Telemarketing Ativo: Necessário experiência na função.

19. Operador de Torno CNC : Responsável pela produção de peças não seriais, preenchimentos de documentos de qualidade, organização, conhecimento em leitura e interpretação de desenho, controle dimensional.

20. Padeiro: Necessário experiência na fabricação de pães, bolos, tortas, salgados e doces em geral.

21. Pedreiro (Temporária – 90 dias): Vaga para a cidade de Limeira. Empresa oferece transporte ida e volta até o local de trabalho. Necessário experiência com assentamento de blocos e porcelanato.

22. Pizzaiolo: Necessário experiência na função

23. Representante Comercial (Pessoa Jurídica): Atendimento ao cliente no setor de varejo de alimentos, acompanhamento de carteira, metas e inadimplências. Necessário possuir CNPJ de Representação Comercial ativo. Disponibilidade para viagens, carro próprio e experiência com vendas de alimentos. Diferencial quem tenha experiência no segmento de carnes. CNH: AB

24. Soldador: Vaga para a cidade de Mogi Mirim.Necessário conhecimento com solda Mig e metrologia (controle dimensional ou de medidas). Desejável experiência na área ou curso de ponte rolante. Trabalhar no setor de produção de grades.

25. Técnico de Enfermagem: Vaga para a cidade de Campinas .Com possibilidades de alteração para trabalhar na região. Obrigatório possuir curso na área e ter COREN ativo.

26. Torneiro Mecânico: Vaga para a cidade de Jaguariúna. Necessário possuir Ampla experiência na função. Para torneamento de peças cilíndricas. Empresa oferece ajuda de custo no transporte. CNH: AB

27. Trabalhador Rural: Vaga para a cidade de Mogi Mirim: Necessário conhecimentos em colheita. Cultivo protegido de tomate em estufas. Trabalho de segunda a sexta das 7:00 as 17:00 hs.

28. Vendedor Interno: Necessário experiência em prospecção e negociação com clientes, ter ótima comunicação e desenvoltura.

29. Vendedor interno: Necessário experiência em vendas comprada em carteira ou carta de referência.

VAGAS PCD – Vaga para pessoas com deficiência

30. Eletricista Manutenção Industrial : Obrigatório possuir curso técnico em elétrica, eletrônica, mecatrônica, eletrotécnica ou automação completo. Desejável: Treinamento NR 10.CNH: B.



OBS: Vagas disponíveis para 19/05/2021.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 18/05/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.