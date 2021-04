79 vagas de emprego oferecidas pelo PAT nesta quinta (29)

Confira a lista de vagas:

1. Auxiliar Administrativo: Necessário ter conhecimento com pacote Office, Excel, habilidade com email, atendimento telefônico e ter boa comunicação. CNH: AB

2. Auxiliar em Saúde Bucal : Obrigatório possuir registro CRO na área. Auxiliar dentistas, limpar salas de atendimento, lavagem e esterilização de materiais odontológicos.

3. Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho: Obrigatório possuir curso Técnico de Segurança de Trabalho ou estar cursando.

4. Auxiliar de Topógrafo (Nivelador): Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Para executar demarcações de cota, altitudes, larguras de rua dentre outros. Interpretar desenhos e implantar medidas em campo, além de outras atividades inerentes ao cargo. CNH: B

5. Consultor de Vendas: Necessário possuir oratória clara e objetiva, trabalhar em equipe, possuir conhecimento em vendas. CNH: AB

6. Cuidador em Saúde: Obrigatório possuir curso de cuidador. Acompanhar acolhidos em consultas médicas, orientação de cuidados com a higiene pessoal dos acolhidos. Público atendido são pessoas em situação de rua. CNH: B

7. Encarregado de Hortifrutigranjeiros (Coordenador de Loja): Atendimento ao cliente, gestão, controle de banco de horas , elaboração e controle de escala da equipe. Fará carga e descarga de produtos quando necessário. Precisa ter ampla disponibilidade de horário.

8. Faxineira: Necessário possuir experiência com limpeza em geral.

9. Instalador de Estação de TV: Para efetuar instalações de pacotes claro, net. Empresa fornece treinamento. CNH: B

10. Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança: Para instalação de sistemas de segurança, alarmes, cercas elétricas, monitoramento, circuito fechado de TV (câmeras), portão eletrônico, etc. CNH: B

11. Líder de Vendas Externas : Liderar equipe de vendas (porta a porta) e supervisionar metas estipuladas. Realizar atendimento ao cliente bem como negociação de produtos residenciais de banda larga, TV, telefone fixo e móvel para pessoa física. Manter-se atualizado no que se refere às informações enviadas pelo supervisor de vendas.

12. Mecânico Manutenção de Automóveis: (Operador de Serviços Automotivos): Necessário conhecimento com suspensão e alinhamento de veículos. CNH: AB

13. Mecânico Manutenção de Máquinas Industriais: Vaga para a cidade de Jacutinga: Obrigatório possuir curso de Técnico em Mecânica. Realizar manutenções preventivas e corretivas das máquinas e equipamentos de fábrica, troca de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada de máquinas e acertos realizados, buscando o perfeito funcionamento dos maquinários.

14. Mecânico Manutenção Máquinas, em geral: Necessário que tenha formação Técnica em Manutenção Mecânica. Diferencial que tenha experiência com manutenção de válvulas industriais. CNH: B.

15. Mecânico de Motor a Diesel: Necessário possuir amplo conhecimento em veículos a diesel, necessária experiência na área para manutenção corretiva e preventiva. CNH: D

16. Mecânico de Suspensão: Vaga para moleiro com experiência em toda parte de suspensão de caminhões e carretas.

17. Montador de Estruturas Metálicas: Necessário experiência em serviços com solda e trabalho em altura. Montagem de estruturas metálicas.

18. Motorista de Micro-Ônibus: Necessário que possua experiência. Para dirigir micro-ônibus linha escolar, obrigatório possuir curso de transporte coletivo. CNH: D/E.

19. Operador de Máquinas fixas, em geral: Vaga para a cidade de Jacutinga : Desejável que possua Técnico em Mecânica ou afins. Excel nível intermediário. Operar máquinas de produção, acompanhando seu funcionamento e a qualidade dos produtos fabricados em termos de peso e visual. Mais atividades inerentes a função.

20. Operador Máquina Usinagem de Madeira em Geral: Necessário experiência em linha de produção e operação de máquinas.

21. Operador de Telemarketing Ativo: Necessário experiência na função.

23. Padeiro: Necessário experiência na fabricação de pães, bolos, tortas, salgados e doces em geral.

24. Professor de Inglês: Necessário ter experiência na área . Lecionar aulas de inglês, tirar dúvidas, aplicar provas, acompanhar o desenvolvimento dos alunos e demais rotinas da função.

25. Promotor de Vendas (Promotor de Hortifruti Junior): Desejável que tenha conhecimento na área de hortifruti (frutas, legumes e verduras). Recebimento de produtos (carga e descarga), organização de gôndolas, fazer atendimento ao cliente, verificação de data de validade de produtos. Ter disponibilidade de horário. Escala 6×1.

26. Representante Comercial (Pessoa Jurídica): Atendimento ao cliente no setor de varejo de alimentos, acompanhamento de carteira, metas e inadimplências. Necessário possuir CNPJ de Representação Comercial ativo. Disponibilidade para viagens, carro próprio e experiência com vendas de alimentos. Diferencial quem tenha experiência no segmento de carnes. CNH: AB

27. Soldador: Vaga para a cidade de Mogi Mirim. Conhecimento em solda MIG e Metrologia (Controle dimensional ou de medidas) . Desejável experiência na área e curso em ponte rolante. Para trabalhar no setor de produção de grades.

28. Vendedor: Necessário experiência comprovada em vendas, habilidade em redes sociais, negociação e comunicação. Saber lidar com pessoas. CNH: AB



OBS: Vagas disponíveis para 29/04/2021.

VAGAS PCD – Vaga para pessoas com deficiência.

29. Eletricista Manutenção Industrial : Obrigatório possuir curso técnico em Elétrica, Eletrônica, Mecatrônica, Eletrotécnica ou Automação Completo. Desejável: Treinamento NR 10. Conhecimento em leitura e interpretação de desenhos elétricos (desejável).

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300Vagas atualizadas em: 28/04/2021 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.