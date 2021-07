5 dicas sobre como fazer um pôster que todo designer deve saber

Cartazes podem ser obras de arte, além de serem os instrumentos perfeitos para atingir determinados públicos. Já parou para pensar nisso?

O ser humano, desde as mais antigas representações ainda existentes, sempre teve a necessidade de expressar mensagens de maneira gráfica.

Ao longo da história, podemos encontrar todo tipo de manifestações que buscam comunicar a partir das imagens, a começar pelas inscrições rupestres em cavernas (por que não?), a cartazes de propaganda eleitoral encontrados nas ruínas de Pompéia, considerado um dos primeiros da história.

Eles são peças-chave em muitas campanhas de marketing. Eles reforçam ideias onde você menos espera, dentro de um ônibus, no corredor de uma universidade, na porta de um cinema. Há muito tempo eles são usados, aliás, são precursores de outdoors e de outras mídias.

“Com a chegada das novas tecnologias, surgem novos suportes e novas maneiras de consumir informação. O formato cartaz não é mais indispensável, pois existem várias formas de chegar à informação de maneira digital; não obstante, o formato segue vivo e continua sendo uma das maneiras preferidas de se comunicar”, diz esse interessante texto que pode ser lido na íntegra aqui.

Novos tempos, novas ferramentas e novos usos

Um cartaz não deve ser somente atraente e bonito, ele também deve levar a seu público as informações que sua empresa/cliente quer passar.

Com a tecnologia e a adoção de outros suportes, como o meio digital, surgem novos campos e matérias a serem levadas em consideração quando o assunto é criação de cartazes.

Listaremos a seguir 5 dicas para você fazer cartaz online. Experimente aplicá-las e depois nos informe

Defina o objetivo do cartaz.

Saber para que servirá o cartaz, a que público se dirigirá e com mensagem fará isso. Com base nele, seu cartaz será construído. A mensagem e a arte do cartaz precisam estar em sintonia para conseguir transmiti-la de acordo com o objetivo – dando ênfase às informações mais importantes.

As cores também devem ser pensadas, pois existem diferenças de preços para impressões com uma cor, duas e policromia. Esse detalhe deve ser levado em consideração nesta etapa do processo de produção do cartaz.

Crie a mensagem a ser transmitida.

A criação da mensagem a ser transmitida é o momento onde todos as informações precisam ser compiladas e escolhidas. O resumo do assunto precisa ser feito, pois quanto menos palavras e mais imagens, melhor.

Escolha um modelo e personalize sua arte.

Os formatos de cartazes podem ser muitos, mas geralmente são verticais e em A1, A2 (42x59mm), A3 (29,7 cm x 42 cm) e A4 (21 cm x 29,7 cm).

Pensar na arte do seu cartaz é fundamental. O mais indicado é encontrar um modelo pronto e personalizá-lo com a cara da sua empresa. Isso facilita todo o processo de criação.

Eles podem ser encontrados em aplicativos como o Crello, é uma ferramenta online de edição de conteúdos gráficos e que conta modelos de cartazes com dimensões predefinidas.

Você não precisará redimensioná-las e recortá-las, apenas se concentre no processo criativo.

A coleção da ferramenta tem mais de 12.000 elementos de design gratuitos e pagos, com certeza algum deles se adaptará às suas necessidades.

Você pode combiná-los, fazer upload de suas próprias imagens e fontes, modificar modelos já criados.

Certifique-se de que todos elementos essenciais estão presentes.

Mensagem definida, arte preparada, elementos gráficos escolhidos. Agora é a hora de fazer a check list de todos os detalhes que não podem ficar de fora, pois o próximo passo é imprimir.

Faça a impressão dos cartazes

Tudo checado e confirmado, é hora de imprimir seu trabalho. Dependendo da quantidade que se necessite, seus cartazes podem ser impressos em gráficas rápidas ou em gráficas profissionais. Neste segundo caso, quanto mais cópias, mais em conta sai.

Escolha o local onde será colocado.

Para definir onde colocar seus cartazes, vamos precisar consultar o primeiro item desta lista. Quem é o público que será o alvo dessa campanha? Onde ele circula? Onde ele circula é um bom lugar para que sejam colados cartazes, existem paredes disponíveis? Tudo isso influencia na produção!

Essa é uma decisão muito importante para o sucesso das suas ações, pois a colocação dos cartazes em locais indevidos pode resultar em um número muito pequeno de pessoas podendo visualizá-los.

Cartaz pronto e com ótimos resultados

Com todas essas dicas, difícil será você não acertar na criação de um cartaz bonito e eficiente e que cumpra seu papel de levar a informação de forma lúdica e facilitada. Tudo será questão de bom senso e bom gosto. O resto a ferramenta online se encarrega de realizar.