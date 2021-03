4,7 toneladas de maconha que viriam para Mogi Guaçu foram apreendidas no Paraná

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Iporã/PR apreendeu uma expressiva quantidade de maconha na tarde desta quinta-feira (25) na PR-323. O condutor do caminhão foi detido e encaminhado à delegacia.

De acordo com a polícia, um caminhão com placas de Laranjeiras do Sul/PR, foi abordado por volta das 12h30. O motorista, de 29 anos informou aos policiais que carregou o caminhão com sementes de Chia em Sete Quedas/MS e levaria para a cidade de Mogi Guaçu/SP.

Observando grande nervosismo no condutor, a equipe realizou uma revista minuciosa na carga e após tirar alguns sacos com sementes, foi constatado que em seu interior continha fardos de maconha envoltos com fita adesiva.

O caminhão com a carga foi levado até a uma cooperativa local para ser realizada a pesagem, que totalizou 4.760 quilos divididos em 418 fardos.

Após a elaboração do boletim de ocorrência, o condutor, caminhão e a maconha, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Iporã.

Fonte: Portal da Cidade Umuarama