46ª Maratona Esportiva Guaçuana está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para atletas e equipes interessadas em participar da 46ª Maratona Esportiva Guaçuana (MEG). A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) receberá as inscrições até o dia 9 de setembro. A tradicional competição de Mogi Guaçu volta a ser realizada após dois anos suspensa por conta da pandemia da Covid-19. A cerimônia de abertura está marcada para o dia 22 setembro.

Ao todo, serão 28 modalidades em disputa: atletismo, basquetebol, basquete 3×3, badminton, biribol, bocha, ciclismo, dominó, futsal, handebol, mini handebol, damas, mountain bike, powerliffting, malha terra, malha oficial, natação, pedestrianismo, tênis de campo, tênis de mesa, truco, voleibol indoor, vôlei de paia, voleibol adaptado, xadrez, futevôlei e beach tênis, além do concurso da Rainha.

Em 2022, o evento apresenta três novidades. A primeira é a inserção no programa esportivo a modalidade de beach tênis e o retorno do torneio de futvôlei. A outra refere-se ao concurso de Rainha da MEG, que nesta edição, não será obrigatório que as equipes inscrevam uma representante para disputar o título da coroa da competição.

E por último, a introdução da categoria escolar destinada para as escolas de ensino fundamental e médio de Mogi Guaçu nas modalidades de atletismo, basquetebol, futsal, handebol e voleibol. Esta categoria será dividida em duas, sendo: sub-18, para os alunos do ensino médio, e sub-15, para os estudantes do ensino fundamental.

Atletas e equipes interessadas podem entrar em contato com a Secretaria de Municipal de Esporte e Lazer pelo telefone (19) 3811-8790, pelo e-mail: sel-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou presencialmente na sede da pasta localizada na Rua Cristóvão Colombo, 800, na Vila Paraíso.