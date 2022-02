3º Campeonato Master de Futebol Sessentão inicia no domingo

O 3º Campeonato Master de Futebol Sessentão de Mogi Guaçu, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), começa no domingo, 20 de fevereiro, no centro esportivo Antônio Campano, Jardim Bela Vista. Uma partida preliminar de futebol de base está marcada para às 8h e, depois, acontecerá a cerimônia de abertura da competição às 8h45. Na sequência, às 9h, acontecerá o primeiro jogo entre as equipes do C.A. Itaqui X Geração de Ouro/MC Tintas.

O campeonato Master Sessentão abre oficialmente o calendário de eventos esportivos da modalidade. “Após quase dois anos sem torneios em Mogi Guaçu, com esta competição marcamos o início da retomada do calendário oficial de eventos esportivos da modalidade no município”, contou o secretário da pasta, Raphael de Godoy Locatelli.

A primeira fase do 3º Campeonato Sessentão reunirá sete equipes num só grupo e todas jogarão entre si em turno único. Pelo regulamento, as duas primeiras colocadas da chave avançam direto para as semifinais.

Os times classificados entre a terceira a sexta colocações, jogarão a segunda fase do torneio e os confrontos serão 3ª x 6ª e 4ª x 5ª colocada, sendo que nessas partidas, as equipes da 3ª e 4ª posições terão a vantagem do empate no tempo regulamentar.

As vencedoras destes jogos disputarão as semifinais que serão em partida única entre a 1ª colocada x vencedora (4ª colocada x 5ª) e a 2ª colocada x (vencedora 3ªx 6ª). Nesta fase, se houver empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. As vitoriosas dos dois duelos decidirão o título da competição também em jogo único.