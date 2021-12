31 famílias foram beneficiadas por arrecadação feita por Policial Rodoviário

Imbuído do mais puro espírito de Natal, nos últimos dias, o PMR (Policial Militar) Marco Zoubaref conseguiu arrecadar quase meia tonelada de alimentos que foram distribuídos a famílias carentes de Mogi Mirim, antes das festividades natalinas.

Este é o primeiro ano que o militar realiza a campanha. Segundo ele, a motivação veio por meio de suas observações diárias do povo nas ruas da cidade. “Vi muitas pessoas passando por dificuldades financeiras agudas, o que reflete na falta de alimentos para a família delas. Não consegui ver isso e permanecer de braços cruzados”, salientou.

Com a ajuda de colaboradores, Zoubaref partiu para a arrecadação das doações. Em pouco tempo, ele já havia coletado alimentos suficientes para montar 31 cestas básicas que foram levadas a famílias carentes da Vila Dias, Parque das Laranjeiras e Jardim Planalto.

E é justamente esse contato com as pessoas carentes que, segundo o policial rodoviário, é a parte mais emocionante da campanha, já que a gratidão expressa por parte de quem recebe os alimentos é algo que nenhum dinheiro no mundo poderia pagar.

“Faz um bem enorme à alma e ao coração”, resume. No próximo ano, o militar promete repetir a campanha e também espera poder contar com a ajuda de mais voluntários.